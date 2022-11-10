Зеленський також розмовляв з Трюдо 10 жовтня. Тоді вони обговорювали масований удар по Україні, який завдали росіяни.

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Відбулася розмова Зеленського та Трюдо

Президент розповів про дзвінок прем'єр-міністра Канади 10 листопада.

Обговорили з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну підтримку України, можливості її розширення та важливість продовження зернової угоди,

– зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що він розраховує на голос Канади у G20 та ООН на підтримку українських ініціатив.

Канада підтримує Україну

Раніше Трюдо розповідав, що Канада виділяє гроші на підготовку українців до зими, що допоможе людям знайти притулок, а також роздати ковдри, одяг та обігрівачі.

Окрім цього, прем'єр повідомив про нове джерело фінансування України. Мовиться про п'ятирічні облігації, які Канада хоче продати, а гроші – передати нашій державі.

"Тепер канадці зможуть звертатися до великих банків, щоб купити свої суверенні облігації, термін погашення яких спливає через п'ять років із відсотками. Ці кошти підуть на підтримку уряду України, щоб вони могли продовжувати підтримувати український народ", – пояснив Трюдо.

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