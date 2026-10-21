Политик подчеркнул особую роль США в обороноспособности Украины. Об этом он заявил в ходе беседы с представителями СМИ.

Что сказал госсекретарь?

Отвечая на вопросы журналистов, Рубио подчеркнул, что ни одно другое государство мира не сделало для поддержки Киева столько, сколько Соединенные Штаты. Чиновник заявил, что без американских миллиардов долларов государство не смогло бы противостоять российской агрессии.

Рубио подчеркнул, что речь идет о непрерывной помощи, которую Вашингтон выделял как при предыдущей, так и при нынешней американской администрации.

Сегодня Украины бы не существовало, если бы не помощь, которую Соединенные Штаты оказали Украине, начиная с администрации Байдена и продолжая при нынешней администрации,

– заявил госсекретарь.

В то же время он добавил, что мужество украинских военных в ходе отражения российского вторжения все равно заслуживает самой высокой оценки. По его мнению, защитники демонстрируют исключительную стойкость в противостоянии с гораздо более сильным по ресурсам противником.

Они очень смело защищаются в борьбе против гораздо более крупной страны и совершают невероятные подвиги благодаря помощи, которую мы им оказываем. Но, давайте будем честными, сейчас бы Украины не существовало, если бы не миллиарды долларов, предоставленные им США,

– подчеркнул Марко Рубио.

Напомним, что во вторник, 20 октября, состоялся разговор госсекретаря с президентом Украины. Владимир Зеленский назвал диалог продуктивным и отметил, что стороны подробно обсудили будущие гарантии безопасности для Киева.

На днях американский чиновник прокомментировал трудности с поставками оружия. Он объяснил задержки дефицитом перехватчиков и опроверг любое прекращение передачи разведывательных данных.