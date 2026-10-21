Політик наголосив на особливій ролі США в обороноздатності України. Про це він сказав під час розмови зі ЗМІ.

Що сказав держсекретар?

Відповідаючи на запитання журналістів, Рубіо наголосив, що жодна інша держава світу не зробила для підтримки Києва стільки, скільки Сполучені Штати. Посадовець заявив, що без американських мільярдів доларів держава не змогла б вистояти проти російської агресії.

Рубіо підкреслив, що йдеться про безперервну допомогу, яку Вашингтон виділяв як за попередньої, так і за поточної американської влади.

Сьогодні України б не існувало, якби не допомога, яку Сполучені Штати надали Україні, починаючи з адміністрації Байдена і продовжуючи під час цієї адміністрації,

– заявив держсекретар.

Водночас він додав, що мужність українських військових під час захисту від російського вторгнення все одно заслуговує на найвищу оцінку. На його думку, захисники демонструють виняткову стійкість у протистоянні з набагато більшим за ресурсами противником.

Вони дуже сміливо захищаються в боротьбі проти значно більшої країни і роблять неймовірні речі з допомогою, яку ми їм надаємо. Але, будьмо чесними, зараз би України не існувало, якби не мільярди доларів, які їм надали США,

– наголосив Марко Рубіо.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 жовтня, відбулась розмова держсекретаря з президентом України. Володимир Зеленський назвав діалог продуктивним та зазначив, що сторони детально обговорили майбутні гарантії безпеки для Києва.

Днями американський посадовець коментував труднощі з постачанням зброї. Він пояснив затримки дефіцитом перехоплювачів і заперечив будь-яке припинення передачі розвідданих.