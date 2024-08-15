Германия обнародовала список с военной помощью, которую планируют передать Украине до декабря 2024 года. Ранее США также анонсировали новые пакеты военной помощи.

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Что вошло в этот пакет

В Германии рассказали, что вошло в новый пакет помощи Украине.

В него вошли:

  • ️2 ЗРК IRIS-T SLM;
  • ️4 пусковые установки IRIS-T SLS;
  • ️10 ЗСУ Gepard;
  • ️12 САУ PzH 2000;
  • ️4 САУ Zuzana;
  • неизвестное количество САУ RCH 155;
  • бПЛА и системы для борьбы с дронами;
  • ️30 танков Leopard 1A5;
  • ️400 (!) бронированных военных автомобилей;
  • грузовики и автоцистерны;
  • ️Различные транспортные средства, такие как внедорожники, пикапы, минивэны;
  • штурмовые винтовки типа MK 556;

также Германия передаст медицинские материалы. В частности, ️1 полевой госпиталь.