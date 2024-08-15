Германия обнародовала список с военной помощью, которую планируют передать Украине до декабря 2024 года. Ранее США также анонсировали новые пакеты военной помощи.
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Что вошло в этот пакет
В Германии рассказали, что вошло в новый пакет помощи Украине.
В него вошли:
- ️2 ЗРК IRIS-T SLM;
- ️4 пусковые установки IRIS-T SLS;
- ️10 ЗСУ Gepard;
- ️12 САУ PzH 2000;
- ️4 САУ Zuzana;
- неизвестное количество САУ RCH 155;
- бПЛА и системы для борьбы с дронами;
- ️30 танков Leopard 1A5;
- ️400 (!) бронированных военных автомобилей;
- грузовики и автоцистерны;
- ️Различные транспортные средства, такие как внедорожники, пикапы, минивэны;
- штурмовые винтовки типа MK 556;
также Германия передаст медицинские материалы. В частности, ️1 полевой госпиталь.