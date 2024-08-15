Німеччина оприлюднила список з військовою допомогою, яку планують передати Україні до грудня 2024 року. Раніше США також анонсували нові пакети військової допомоги.

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Що увійшло в цей пакет

У Німеччині розповіли, що увійшло у новий пакет допомоги Україні.

До нього увійшли:

  • ️2 ЗРК IRIS-T SLM;
  • ️4 пускові установки IRIS-T SLS;
  • ️10 ЗСУ Gepard;
  • ️12 САУ PzH 2000;
  • ️4 САУ Zuzana;
  • ️Невідома кількість САУ RCH 155;
  • ️БПЛА та системи для боротьби із дронами;
  • ️30 танків Leopard 1A5;
  • ️400 (!) броньованих військових автівок;
  • ️Вантажівки та автоцистерни;
  • ️Різні транспортні засоби, такі як позашляховики, пікапи, мінівени;
  • ️Штурмові гвинтівки типу MK 556;

️Також Німеччина передасть медичні матеріали. Зокрема, ️1 польовий шпиталь.