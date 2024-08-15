Німеччина оприлюднила список з військовою допомогою, яку планують передати Україні до грудня 2024 року. Раніше США також анонсували нові пакети військової допомоги.
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Що увійшло в цей пакет
У Німеччині розповіли, що увійшло у новий пакет допомоги Україні.
До нього увійшли:
- ️2 ЗРК IRIS-T SLM;
- ️4 пускові установки IRIS-T SLS;
- ️10 ЗСУ Gepard;
- ️12 САУ PzH 2000;
- ️4 САУ Zuzana;
- ️Невідома кількість САУ RCH 155;
- ️БПЛА та системи для боротьби із дронами;
- ️30 танків Leopard 1A5;
- ️400 (!) броньованих військових автівок;
- ️Вантажівки та автоцистерни;
- ️Різні транспортні засоби, такі як позашляховики, пікапи, мінівени;
- ️Штурмові гвинтівки типу MK 556;
️Також Німеччина передасть медичні матеріали. Зокрема, ️1 польовий шпиталь.