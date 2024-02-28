Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что эта система поможет еще быстрее узнать о воздушной тревоге, чтобы люди быстрее переместились в укрытие.

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Эта система уже могла быть в Украине

Как отметил Жданов, угроза российских ракетных ударов или атак дронами-камикадзе никуда не делась. Соответственно будет очень хорошо, если граждане смогут еще быстрее услышать сигнал воздушной тревоги.

Ранее, еще летом 2023 года, была информация, что Израиль передал Украине эти системы для тестирования. Их якобы разместили в Киеве. Тогда сообщали, если система будет эффективной, то ее должны были бы установить по всей Украине.

Тогда писали, если будет положительный результат, то систему "закольцуют" по всей территории Украины, чтобы можно было своевременно оповещать население и войска относительно ракетных, авиационный, баллистических ударов и тому подобное,

– сказал Жданов.

Есть вопрос относительно того, насколько эта система будет эффективно во время баллистического удара. Ведь там время подлета чрезвычайно маленький – буквально несколько минут.

Военная помощь для Украины: коротко