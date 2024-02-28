Гаубицы DITA являются частью крупного голландского заказа для Украины, ее поставят два производителя оружия в Чехии. Однако Минобороны Нидерландов пока не раскрывает деталей по этому заказу, в частности стоимость или сроки производства.
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Что известно об этих установках
Нидерланды заказали новейшую и современную САУ, первая презентация которой состоялась только в начале 2021 года, во время оборонной выставки IDEX-2021. Эта огневая система способна поражать цели за десятки километров.
Производителем DITA является чешская оборонная частная компания Excalibur Army. До этого момента не было публичных данных о том, что кто-то еще заказывал эту САУ, поэтому, вероятно, ВСУ будут первыми пользователями этой артустановки.
Украина имеет большую потребность в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины,
– говорится в сообщении министерства.
Установка имеет высокий уровень автоматизации, при котором численность экипажа составляет всего 2 человека. Система управления огнем позволяет принимать целевое указание от разведывательных БПЛА и имеет опцию выбора типа боеприпаса для поражения различных видов целей.
Ранее Нидерланды также заказали в Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией – модернизацию 100 боевых танков Т-72.
Украине могут передать 800 тысяч боеприпасов
- Президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия нашла в третьих странах мира 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые можно было бы выкупить для Украины. Речь идет о боеприпасах калибра 155-мм и 122-мм.
- Одним из главных вопросов остается финансирование закупки. В то же время министр иностранных дел Чехии призвал ЕС быть гибким в вопросе военной помощи.
- Журналисты Bloomberg во вторник, 27 февраля, сообщили, что Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы. Это нужно, чтобы быстрее доставить необходимое военное оборудование в Украину, поскольку Россия продолжает свои попытки наступления.
- В то же время в Бундестаге заявили, что Франция, Греция и Кипр заблокировали решение покупать снаряды за пределами Европы.