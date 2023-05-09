О выделении очередной долгосрочной военной помощи рассказали американские официальные лица. Они отметили, что в этот раз акцент будет сделан на защите неба над Украиной.

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США будут укреплять ПВО Украины

По имеющимся данным, 1,2 миллиарда долларов планируют вложить в укрепление противовоздушной обороны Украины. Соответствующее решение было принято на фоне активности атаки нашего государства, как беспилотниками, так и крылатыми ракетами и ракетами класса "земля-воздух". Под последними говорится, пожалуй, о модифицированных С-300.

Известно, что пакет помощи будет объявлен 9 мая. Средства будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. В то же время, следует понимать, что это не будет мгновенная военная помощь. В этом случае средства потратят на протяжении следующих месяцев или лет. Это позволит обеспечить будущие потребности нашего государства по вопросу обороны неба от российских атак.

Во что вложат деньги

Инициатива помощи будет финансировать:

системы противовоздушной обороны HAWK,

зенитные боеприпасы,

беспилотники для противовоздушной обороны

Высокопоставленные должностные лица отметили, что также планируют закупить артиллерию, ракеты, съемку спутников и финансирование текущего технического обслуживания. Кроме того, средства вложат в запасные части для разных систем. Журналисты отмечают, что с ними общались на условиях анонимности. В частности, потому, что официально этот пакет еще не объявляли.

Если учитывать этот пакет, то США уже выделили Украине 37 миллиардов долларов военной помощи. Эту сумму наше государство получило с самого начала полномасштабного вторжения.

Соответствующий формат помощи очень важен для Украины. Особенно с учетом активности ракетных и дроновых атак со стороны врага.

35 "Шахедов" летели на Киев

В ночь на 8 мая российские военные совершили массированную атаку "Шахедами" по Киеву. По имеющейся информации, враг выпустил по столице 35 иранских "мопедов" Они вылетели с северного направления – аэродрома Сеща в Брянской области.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины уничтожено все тридцать пять "Shahed-136/131",

– говорят в ведомстве.