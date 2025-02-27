Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Георгия Тихого. По его словам, вся выделенная помощь продолжает поступать в Украину., и любые заявления о ее отмене или задержках не соответствуют действительности.

Читайте также Трамп может остаться ни с чем: что получит Украина от соглашения с США

Вся помощь США продолжает поступать в Украину.

Украина продолжает получать поддержку от США согласно договоренностям, и никаких задержек не было зафиксировано.

Тихий подчеркнул, что вопрос дальнейшей поддержки Украины обсуждается на самом высоком уровне, а президент Владимир Зеленский в ближайшее время может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Одним из основных вопросов, которое будет обсуждено в ходе переговоров, есть продолжение помощи Украине в разных сферах, а также возможность подписания соглашения о редкоземельных металлах.

Думаю, что как раз будут обсуждать дальнейшую поддержку. И, скажем так, какие следующие шаги, документы, будут продолжением этого рамочного соглашения,

– отметил Георгий Тихий.

По его словам, украинская сторона настроена на активное сотрудничество с США и рассчитывает на дальнейшую поддержку на всех фронтах., включая экономику, безопасность и оборону.