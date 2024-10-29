Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в эфире RadioZet.

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Польша не может передать Украине столько оружия, сколько ей нужно

Я должен сказать, что жизнь жестока. Украина должна продолжать воевать, а мы сегодня не способны передать ей такое количество оружия, которое ей нужно,

– сообщил Дуда.

Также польский президент сообщил, что Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, как договаривались в июле этого года, пока не получит гарантии безопасности воздушного пространства от НАТО. Дуда уточнил, что Варшава ждет прибытия более современных самолетов, которые закупила у западных партнеров на замену МиГам.

Анджей Дуда также высказал мнение, что Украина теперь не считает Польшу одним из своих ключевых партнеров в войне, поскольку Варшава предоставила всю военную помощь, которую могла.

"В каком-то смысле это может выглядеть таким образом", – заявил Дуда, отвечая на вопрос ведущего, правда ли, что Украина больше не считает Польшу важным союзником в борьбе с Россией.

Кроме того, Дуда заявил, что ему очень хотелось, чтобы Украина была страной, которая очень дружит с Польшей.