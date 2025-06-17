Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков спрогнозировал, чего ожидать, если Соединенные Штаты не будут оказывать помощь в поддержке украинской ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для NV.

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Что произойдет, если Штаты перестанут помогать Украине

По мнению Каткова, если США решат прекратить предоставлять Украине свои средства ПВО и боеприпасы к ним, то это будет максимально угрожающе, ведь в такой ситуации нет возможности хоть как-то уменьшить или смягчить последствия возможного радикального решения Вашингтона.

Главред Defense Express приводит в пример американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который, по его мнению, является самой эффективной системой, способной сбивать российскую баллистику. Он отмечает, что итальянско-французский ЗРК SAMP/T, очевидно, не продемонстрировал аналогичную эффективность в этом плане.

К тому же есть понимание, что американский Patriot является основным ЗРК большой дальности с возможностями противоракетной обороны в Украине,

– отмечает Катков.

Он добавляет, что именно поэтому без ракет, которые производятся только Соединенными Штатами (за исключением до 30 MSE в год в Японии, которые изготавливают из американских комплектующих) и могут поставляться только с согласия Вашингтона, комплекс Patriot будет фактически беспомощным.

По словам Каткова, без боеприпасов для ЗРК Patriot Украина вернется к состоянию 2022 года, когда Силы обороны не имели возможности сбивать российские баллистические ракеты "Кинжал" и "Искандер-М", а также высокоскоростные Х-22 и Х-32.

В то же время сегодня российская армия начала использовать не только свою баллистику, но и северокорейские ракеты KN-23, что увеличивает угрозу для Украины.

Катков отмечает, что пока не видит решения проблемы с получением Украиной ракет для ЗРК Patriot, даже если третьи страны решат передавать Киеву собственные ракеты. Это связано с тем, что западные страны имеют ограниченные запасы этих боеприпасов, а для реализации такого решения в любом случае необходимо согласие Вашингтона.

Главред Defense Express добавляет, что даже только вопрос ЗРК Patriot и боеприпасов к ним позволяет понять, что может произойти, если США решат не предоставлять Украине своей помощи в противовоздушной обороне.