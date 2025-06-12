Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что говорится о двух видах ракет к различным системам. Также Украине важно получать разведданные от Вашингтона.

Смотрите также Без упоминания о членстве Украины в НАТО: какое решение взамен готовят на саммите

Какие именно ракеты нужны Украине

По словам авиационного эксперта, заявление Гегсета свидетельствует о том, что США до сих пор придерживаются своей идеи быстро закончить "конфликт", чтобы потом дружить с Россией, но не думают о справедливости. В то же время Украина зависима от США в 2 видах оружия:

Ракеты к Patriot, которые уже заканчиваются, чего очень ждет враг;

Ракеты AIM-120 AMRAAM к системам NASAMS.

Более того, в Украине есть существенная зависимость по выдаче разведданных, чтобы мы могли вовремя получать информацию о пусках ракет со стороны России, а также связи через Starlink.

Однако если по разведданным и связи из космоса у нас есть готовые решения, то по ракетам таких решений нет. Без американцев это невозможно реализовать – любая страна, которая захочет нам их передать, будет вынуждена согласовывать это с США,

– подчеркнул Криволап.

К слову, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина ведет переговоры с США о продолжении поставок оружия. Кроме того, наша страна готова покупать американское вооружение, в частности системы ПВО Patriot.