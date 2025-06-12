Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що мовиться про два види ракет до різних систем. Також Україні важливо отримувати розвіддані від Вашингтону.

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Які саме ракети потрібні Україні

За словами авіаційного експерта, заява Гегсета свідчить про те, що США й досі дотримуються своєї ідеї швидко закінчити "конфлікт", щоб потім дружити з Росією, але не думають про справедливість. Водночас Україна залежна від США у 2 видах зброї:

Ракети до Patriot, які вже закінчуються, чого дуже чекає ворог;

Ракети AIM-120 AMRAAM до систем NASAMS.

Ба більше, в України є суттєва залежність щодо видачі розвідданих, щоб ми могли вчасно отримувати інформацію про пуски ракет збоку Росії, а також зв'язку через Starlink.

Однак якщо щодо розвідданих та зв'язку з космосу у нас є готові рішення, то щодо ракет таких рішень немає. Без американців це неможливо реалізувати – будь-яка країна, яка захоче нам їх передати, буде змушена узгоджувати це з США,

– наголосив Криволап.

До слова, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Україна веде переговори зі США про продовження поставок зброї. Крім того, наша країна готова купувати американське озброєння, зокрема системи ППО Patriot.