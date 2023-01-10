Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге. Он добавил, что, несмотря на устойчивость и профессионализм украинских защитников, на территории Украины все еще находятся тысячи российских оккупантов и это нужно менять.

Читайте также Новый этап войны, саммит мира и карта Буданова: к чему Украине готовиться в 2023 году

Оружие поможет Украине поскорее изгнать захватчиков из родных земель

Представитель Госдепа США отметил, что в войне пока наблюдается несколько динамик. Первая – ето то, что украинцы последовательно демонстрировали свою устойчивость и эффективность на поле боя.

Вторая динамика – немного шире. Она полягает в том, что на суверенной украинской территории все еще остаются тысячи российских сил. Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают украинские города и гражданскую инфраструктуру.

Именно это нужно изменить. Для того, чтобы Украина выгнала захватчиков из своих земель как можно быстрее, США будут передавать ВСУ больше необходимого оружия. В частности, БМП и системы ПВО.

Поэтому, наша цель – продолжать, и мы будем продолжать поддерживать наших украинских партнеров столько, сколько потребуется,

– заявил Нед Прайс.

Обратите внимание Что изменится в мировой политике в 2023: 5 прогнозов, которые важны для Украины

США передадут Украине БМП Bradley: что об этом известно