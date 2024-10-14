Об этом сообщил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Переговоры с Россией состоятся только по желанию Украины

Только Украина может решить, когда настал момент для серьезных переговоров или даже мирных переговоров и какие для этого предпосылки. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но окончание войны не обязательно принесет мир, потому что российская оккупация – это не мир,

– считает он.

Задача, по его словам, заключается в том, чтобы прекратить войну, чтобы Украина могла выжить как суверенное и независимое государство.

"Путина надо убедить, что он не может достичь своих целей на поле боя. Чтобы достичь этого, мы должны оказывать большую поддержку Украине. У меня нет никаких иллюзий относительно этого. Мы не сможем изменить Путина. Но я думаю, что мы можем изменить его расчет, если продолжим поддерживать Украину", – констатировал Столтенберг.

Ранее он признался, что сожалеет о непредоставлении Украине достаточного количества оружия вовремя. Он также заявил, что берет свою часть ответственности за это. По его словам, до полномасштабного вторжения в НАТО "очень боялись последствий" военной помощи.