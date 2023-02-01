Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, в настоящее время прежде всего только Польша и страны Балтии поддерживают немедленное предоставление Украине всего вооружения.

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Это логично, ведь у них был досадный опыт пребывания под российской оккупацией. Также там осознают – если Украина упадет, то вполне вероятно, что боевые действия пойдут на их территории.

Относительно других стран. Здесь есть несколько факторов. Первый – излом сознания. В течение десятилетий после того, как упал СССР, Запад строил в определенном смысле доверительные и взаимовыгодные отношения с Россией. Там понимали, что Россия может грезить определенными вещами. Но в целом считали, что это договороспособная страна,

– отметил Стуканов.

Именно поэтому России удалось более или менее "отпетлять" от ответственности за вторжение в Грузию, аннексию Крыма и войну на Донбассе.

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"Красные линии" Запада будут отодвигаться

Стуканов напомнил, что еще год назад Украина не могла и мечтать о тяжелом вооружении западного образца. Однако ВСУ получили и M-777, и HIMARS, и танки. Эти "красные линии" уже неоднократно отодвигались.

"Красные линии" постоянно будут отодвигаться. Тут нужно понять, что это своего рода тактика "салями". Если предоставить Украине сразу много всего, это может быть раздражителем для России. И она поведет себя неадекватно. А если шаг за шагом давать оружие, то таким образом это сродни подогреванию лягушки на медленном огне. Это не дает России повода для слишком агрессивных действий.

– считает Стуканов.

После успешной Харьковской и Херсонской операций на Западе, вероятно, надеялись, что Путин пересмотрит свою позицию и выведет войска из Украины. Однако диктатор этого не сделал. Поэтому на Западе есть понимание, что Украину нужно быстрее вооружить и дать возможность осуществить контрнаступление.

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