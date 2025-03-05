Об этом 24 Каналу рассказал экономист Сергей Фурса. По его словам, уже давно было понятно, что никакой помощи от Дональда Трампа, скорее всего, не будет. По крайней мере в том формате, в котором все это работало раньше.

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Что сделал Трамп

Как отметил Фурса, Дональд Трамп фактически приостановил "хвостик" от помощи, которую еще приняли при каденции Джо Байдена. Он и так был уже сравнительно незначительным.

Последнее решение о пакете помощи приняли в конце 2024 года на более 2,5 миллиарда долларов. Большая часть этой помощи уже приехала за эти 3 месяца.

СМИ писали, что осталась еще помощь на 1 миллиард долларов. Но там не уточняют, чего именно касаются эти средства.

Есть программа PDA, когда сразу со складов берут и направляют в Украину. Есть другая программа – когда вооружение только производят. В любом случае эта приостановка является неприятным фактом, но не катастрофическим. Ведь там и так был остаток помощи,

– сказал Фурса.

Очевидно, что часть помощи касалась именно законтрактованного оружия, которое должны были изготовить и передать в будущем. Возможно, производство этого оружия даже не останавливалось.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что прекращение помощи Украине – это временное решение. Оно зависит от соглашения о минералах. Потом во время выступления в Конгрессе Дональд Трамп вспомнил, что получил от Владимира Зеленского важное письмо, касающееся мирных переговоров и соглашения по полезным ископаемым.