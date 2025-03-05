Про це 24 Каналу розповів економіст Сергій Фурса. За його словами, вже давно було зрозуміло, що жодної допомоги від Дональда Трампа, найімовірніше, не буде. Принаймні у тому форматі, в якому все це працювало раніше.

Дивіться також Військова допомога для України на паузі: усе, що відомо про рішення Трампа

Що зробив Трамп

Як наголосив Фурса, Дональд Трамп фактично призупинив "хвостик" від допомоги, яку ще ухвалили за каденції Джо Байдена. Він і так був вже порівняно незначним.

Останнє рішення про пакет допомоги ухвалили наприкінці 2024 року на понад 2,5 мільярди доларів. Більша частина цієї допомоги вже приїхала за ці 3 місяці.

ЗМІ писали, що залишилася ще допомога на 1 мільярд доларів. Але там не уточнюють, чого саме стосуються ці кошти.

Є програма PDA, коли одразу зі складів беруть та направляють до України. Є інша програма – коли озброєння лише виробляють. У будь-якому разі ця призупинка є неприємним фактом, але не катастрофічним. Адже там і так був залишок допомоги,

– сказав Фурса.

Очевидно, що частина допомоги стосувалася саме законтрактованої зброї, яку мали виготовити та передати у майбутньому. Можливо, виробництво цієї зброї навіть не зупинялося.

Нагадаємо, cпікер Палати представників США Майк Джонсон сказав, що припинення допомоги України – це тимчасове рішення. Воно залежить від угоди про мінерали. Згодом під час виступу у Конгресі Дональд Трамп згадав, що отримав від Володимира Зеленського важливий лист, який стосується мирних переговорів та угоди щодо корисних копалин.