Генсек также рассказал, что на предстоящем саммите НАТО тема Украины будет одной из самых актуальных. Проходить он будет 9 – 11 июля 2024 года.

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Путь к миру – это больше оружия для Украины

Столтенберг подчеркнул важность постоянной поддержки Украины. Он считает, что нельзя допустить повторения ситуации с задержкой военной помощи, возникшей в начале 2024 года.

"После полномасштабного вторжения России союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки. Это было необходимо для украинцев, чтобы дать отпор и выжить как суверенная нация. Но этой зимой и весной мы наблюдали серьезные задержки и пробелы в оказании поддержки, что имело последствия на передовой", – отметил он.

Поэтому Генсек ожидает, что на саммите Альянс согласится на то, чтобы НАТО руководило "координацией и оказанием помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины". Он уже предложил долгосрочный фонд "со свежим финансированием каждый год".

Чем надежнее будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может нас ждать, и тем быстрее закончится эта война. Это может показаться парадоксом, но путь к миру - это больше оружия для Украины,

– подчеркнул Столтенберг.

Также он назвал помощь Украине важной для интересов безопасности Штатов. "Выделяя небольшую часть своего оборонного бюджета, Соединенные Штаты помогают Украине уничтожить значительную часть наступательных боевых возможностей России, не угрожая ни одному американскому солдату", – подытожил Столтенберг.

Помощи от партнеров недостаточно