Сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью для NV.

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Почему Германия не спешит с передачей вооружения

Макеев объяснил неторопливость Берлина по поставкам оружия Киеву отсутствием ощущения собственной опасности в отношении российской агрессии и сложным балансом.

По его словам, убеждать правительства стран в необходимости помогать Украине, чтобы они не были следующими, в каждом из государств аргументы будут разными.

У финнов восприятие угрозы совсем другое, чем у немцев и французов. Расстояние также играет значительную роль. Кто-то скажет, что Украина от них далеко, ракеты не долетят, а перед ними еще несколько стран,

– объяснил Макеев.

Он добавил, что Германия нередко сначала отказывается предоставить ту или иную систему вооружения, но впоследствии таки принимает положительное решение.

"Не забывайте, что Германия является лидером в предоставлении Украине ПВО – три системы Patriot, уже семь Iris-T, "Скайнексы", "Гепарды". Это оружие работает и оно сдерживает россиян", – подчеркнул дипломат.

Напомним, в 2026 году США намерены сократить бюджет на закупки вооружений для Украины. В бюджете есть сокращение на это.