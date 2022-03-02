В частности, Украина активировала Европейский фонд мира, благодаря чему мы будем получать военную помощь непрерывно.

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Европа превратилась в наш тыл

В настоящее время усилиями президента Украины, всей дипломатической команды Европа, по сути, превратилась в наш тыл обеспечения. Идет поток военной помощи, чтобы Украина могла бороться и победить российских захватчиков,

– заявил Кулеба.

Несколько часов назад о новом решении объявил премьер-министр Испании – в Украину пришлют большое количество оборонительного и наступательного оружия.

Мы уже активировали Европейский фонд мира, в рамках которого военная помощь от стран ЕС пойдет системным потоком на сотни миллионов евро,

– добавил Кулеба.