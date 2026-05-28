Швеция готовит передачу Украине боевых самолетов JAS 39 Gripen

Швеция готовится передать Украине несколько истребителей JAS 39 Gripen. По данным медиа, правительство также планирует начать переговоры о возможной продаже Киеву других более современных самолетов при финансовой поддержке Европейского Союза.

Официально о новом решении могут объявить уже в ближайшее время во время пресс-конференции премьер-министра Ульфа Кристерссона. Об этом сообщает Aftonbladet.

Что известно о передаче самолетов?

По информации издания, Украине планируют передать несколько самолетов JAS 39 Gripen C/D. Речь идет о многоцелевых истребителях шведского производства, которые считаются одними из самых современных боевых самолетов Европы в своем классе.

Кроме непосредственной передачи самолетов, Стокгольм также готовится к переговорам о потенциальной продаже Украине новейшей модификации Gripen E. По данным журналистов, финансирование возможной сделки может осуществляться за счет кредитных механизмов Европейского Союза.

Ожидается, что официальные заявления прозвучат в ближайшее время. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит авиационное крыло Uppland Air Force Wing в Уппсале, где запланирована пресс-конференция по международному сотрудничеству в сфере авиации.

Стоит отметить, что тема передачи Gripen Украине обсуждалась еще с 2023 года. Тогда Швеция заявляла о готовности рассматривать такой шаг после продвижения программы передачи F-16 от союзников по НАТО. Одной из причин осторожности Стокгольма было стремление не создавать дополнительную нагрузку на украинскую систему подготовки пилотов и технического персонала.

Что известно об истребителях?

JAS 39 Gripen JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Saab. Название JAS является сокращением от шведских слов Jakt, Attack, Spaning, что означает "истребление, атака и разведка". Самолет создавался как универсальная боевая платформа для выполнения различных типов миссий.

Gripen C/D является модернизированной версией базового самолета. Истребитель способен выполнять задачи по перехвату воздушных целей, ударов по наземным объектам и ведения разведки. Он оснащен современной радиолокационной системой, средствами радиоэлектронной борьбы и может использовать широкий спектр вооружения стандартов НАТО.

Одним из главных преимуществ Gripen считается его относительно невысокая стоимость эксплуатации по сравнению с другими западными истребителями. Самолет также адаптирован к работе с коротких взлетных полос и автодорог, что особенно важно в условиях угрозы ударов по аэродромам.

Еще одной особенностью истребителя является быстрое техническое обслуживание. По данным производителя, подготовка самолета к повторному боевому вылету может занимать менее часа, а часть работ способны выполнять небольшие мобильные группы техников.

В какой военной помощи нуждается Украина больше всего?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление противовоздушной обороны является "приоритетом номер один" в сотрудничестве Украины с международными партнерами.

По его словам, украинская власть и партнеры должны и в дальнейшем работать над укреплением устойчивости украинских общин и городов. Он отметил, что вопрос ПВО должен оставаться главной темой в переговорах с союзниками Украины.

Владимир Зеленский отметил, что украинцам чрезвычайно важно чувствовать поддержку партнеров в борьбе против российской агрессии. Он подчеркнул, что люди как в Украине, так и в европейских странах должны видеть, что зло не побеждает. И именно в войне в Украине сегодня определяется будущее свободы и безопасности всей Европы.