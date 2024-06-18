Об этом стало известно днем, 18 июня. Вскоре законопроект подадут на рассмотрение.

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В Швейцарии предлагают разрешить косвенные поставки оружия в Украину

Соответствующее предложение одобрить изменения в швейцарский Закон о военных материалах поддержали 10 членов парламентского комитета. Отмечается, что десять чиновников высказались против, одновременно четверо – воздержались.

Решающим стал голос председателя комитета, представительницы Социал-демократической партии Зайлер Граф. Она отметила, что большинство членов комитета стремятся изменить действующий закон, который запрещает реэкспорт оружия в Украину.

Законопроект подадут на рассмотрение Национального совета Швейцарии. Впрочем, пока точно неизвестно, хватит ли голосов для его принятия. После этого его должен одобрить верхняя палата – Совет кантонов.

В случае одобрения документа Германии позволят поставить Украине боеприпасы швейцарского производства, Дания сможет предоставлять колесные боевые машины, а Испании удастся передать зенитные ракетные установки.

Важно. В Швейцарии действует запрет на продажу оружия воюющим странам, если они не участвуют в боевых действиях по мандату ООН.

Напомним, что в мае 2023 года правительство Швейцарии проголосовало за внесение изменений в Закон о военных материалах. Таким образом, отмечалось, что Украина сможет в будущем получать технику и оружие через третьи страны.