Про це стало відомо вдень, 18 червня. Незабаром законопроєкт подадуть на розгляд.

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У Швейцарії пропонують дозволити непрямі поставки зброї в Україну

Відповідну пропозицію схвалити зміни до швейцарського Закону про військові матеріали підтримали 10 членів парламентського комітету. Зазначається, що десять посадовців висловились проти, водночас четверо – утримались.

Вирішальним став голос голови комітету, представниці Соціал-демократичної партії Зайлер Граф. Вона зазначила, що більшість членів комітету прагнуть змінити чинний закон, який забороняє реекспорт зброї в Україну.

Законопроєкт подадуть на розгляд Національної ради Швейцарії. Втім, наразі достеменно невідомо, чи вистачить голосів для його ухвалення. Після цього його має схвалити верхня палата – Рада кантонів.

У разі схвалення документа Німеччині дозволять поставити Україні боєприпаси швейцарського виробництва, Данія зможе надавати колісні бойові машини, а Іспанії вдасться передати зенітні ракетні установки.

Важливо. У Швейцарії діє заборона на продаж зброї воюючим країнам, якщо вони не беруть участь у бойових діях за мандатом ООН.

Нагадаємо, що у травні 2023 року уряд Швейцарії проголосував за внесення змін до Закону про військові матеріали. Таким чином, зазначалося, що Україна зможе у майбутньому отримувати техніку та зброю через треті країни.