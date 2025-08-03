А также добавил, что в этом году Воздушные силы получили самолеты Mirage из Франции и дополнительные F-16. По его словам, поставки этих самолетов будут продолжаться, передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский об усилении украинской ПВО?

По словам Зеленского, сегодня, 3 августа, был доклад секретаря СНБО Рустема Умерова, в частности о подготовке новых заседаний Ставки. Среди вопросов – состояние противовоздушной обороны и новые системы, которые зайдут в Украину.

Он также отметил, что государство определило приоритеты в интеграции иностранной техники в Силах обороны Украины.

Главная цель трансформации украинской авиации – обеспечить для нашего государства сильную и современную авиационную составляющую Сил обороны, которая будет фактической частью сил НАТО и одной из самых прочных в Европе,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что почти все ключевые вещи об украинской боевой авиации являются совершенно секретными, хотя действительно есть чем гордиться.

Путь, который украинская авиация прошла за годы полномасштабной войны, по мнению президента, – действительно беспрецедентный, и украинцы доказали, что мастерство наших людей и способность реализовывать чрезвычайно сложные задачи – действительно образцовые.

Отметим, что среди других стран украинскую ПВО усиливает Германия. Ранее немецкое минобороны заявило о том, что Берлин передаст Киеву еще две системы Patriot в ближайшие дни, а в течение двух – трех месяцев – дополнительные компоненты к ним.