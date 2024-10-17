Правительство Германии обновило список военной помощи Украине. В него входят танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты Marder.

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Что еще входит в пакет

Украина получила от Германии 8 танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты Marder, 6 гаубиц Panzerhaubitze 2000, один мостоукладочный танк BEAVER, две бронированные инженерные машины WISENT 1 и четыре машины с защитой от мин и засад.

Однако это еще не все. Также наше государство получит 24 тысячи артиллерийских снарядов, ракеты Sea Sparrow, ракеты к системе ПВО IRIS-T SLM, 30 разведывательных дронов Vector.

Германия уже передала Украине 100 переносных систем разминирования H-PEMBS, 90 миноискателей, один минный плуг, две мобильные антенно-мачтовые системы, 57 лазерных дальномеров, 3000 противотанковых гранатометов RGW 90, 25 тысяч патронов калибра 40 миллиметров.

Также Германия передает 75 тысяч жгутов, 460 штурмовых винтовок MK 556, 90 снайперских винтовок HLR 338 с боекомплектом, 30 винтовок CR 308, а также 3000 пистолетов SFP9.

Ранее Австралия объявила, что передаст Украине 49 танков AbramsAbrams.