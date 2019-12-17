21:55
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      США в оборонном бюджете предусмотрели помощь Украине

      6 Читати новину українською
      Сенат США одобрил военный бюджет с военной помощью Украине / AP

      Сенат США большинством голосов принял проект оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. Он, в частности, предусматривает увеличенную помощь Украине.

      Теперь документ должен поступить на подпись к президенту США Дональду Трампу, пишет The Hill.

      Важно: Что надо знать о задержке военной помощи США для Украины

      "Сенаторы поддержали на голосовании 86 голосами "за" и 8 "против" Акт о бюджетных ассигнованиях национальной обороны. Этот законодательный документ был принят Палатой представителей на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

      Важно, кроме того, что оборонный бюджет США на 2020 год также предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

      Что известно о приостановлении военной помощи от США

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже одобрили выделение этой помощи.
      • Позже Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.
      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.
      • В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов с 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.

      Трамп
      Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала

      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      47789
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:00 Самые необычные и революционные смартфоны 2019 года
      Вероніка Климська 37
      сегодня , 20:30 Дмитрий Марченко вышел под залог: что известно об украинском генерале
      Євгенія Мазур 168
      сегодня , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      52
      сегодня , 20:00 Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году
      Олена Кандяк 34
      сегодня , 19:10 Децентрализация: получит ли Донбасс отдельные полномочия
      Інна Жолобович 264
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук