США в оборонном бюджете предусмотрели помощь Украине

Сенат США большинством голосов принял проект оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. Он, в частности, предусматривает увеличенную помощь Украине.

Теперь документ должен поступить на подпись к президенту США Дональду Трампу, пишет The Hill.

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"Сенаторы поддержали на голосовании 86 голосами "за" и 8 "против" Акт о бюджетных ассигнованиях национальной обороны. Этот законодательный документ был принят Палатой представителей на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Важно, кроме того, что оборонный бюджет США на 2020 год также предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Что известно о приостановлении военной помощи от США

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже одобрили выделение этой помощи.

Позже Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США. А также отмечал коррумпированность Украины.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.

В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов с 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.



Поддержка Украины со стороны США / Инфографика 24 канала