США в оборонному бюджеті передбачили допомогу Україні

Сенат США більшістю голосів ухвалив проєкт оборонного бюджету на 2020 рік у розмірі 738 мільярдів доларів. Він, зокрема, передбачає збільшену допомогу Україні.

Тепер документ має надійти на підпис до президента США Дональда Трампа, пише The Hill.

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"Сенатори підтримали на голосуванні з 86 голосами "за" та 8 "проти" Акт про бюджетні асигнування національної оборони. Цей законодавчий документ був прийнятий Палатою представників минулого тижня", – мовиться у повідомленні.

Важливо, оборонний бюджет США на 2020 рік також передбачає запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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В кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.

Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.

У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.



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