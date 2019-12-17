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      США в оборонному бюджеті передбачили допомогу Україні

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      Сенат США схвалив військовий бюджет з військовою допомогою Україні / AP

      Сенат США більшістю голосів ухвалив проєкт оборонного бюджету на 2020 рік у розмірі 738 мільярдів доларів. Він, зокрема, передбачає збільшену допомогу Україні.

      Тепер документ має надійти на підпис до президента США Дональда Трампа, пише The Hill.

      Важливо: Що треба знати про затримку військової допомоги США для України

      "Сенатори підтримали на голосуванні з 86 голосами "за" та 8 "проти" Акт про бюджетні асигнування національної оборони. Цей законодавчий документ був прийнятий Палатою представників минулого тижня", – мовиться у повідомленні.

      Важливо, оборонний бюджет США на 2020 рік також передбачає запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

      Що відомо про призупинення військової допомоги від США?

      • В кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів та заморозив ці гроші. Хоча США вже ухвалили виділення цієї допомоги.
      • Згодом Трамп пояснював, що хотів просто переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам США. А також наголошував на корумпованості України.
      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з грошей на військову допомогу Україні.
      • У Пентагоні заявляли, що не мають певності, що встигнуть використати ці гроші належним чином. Адже 30 вересня у США саме завершувався фіскальний рік. Проте 22 листопада Пентагон таки надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

      Трамп
      Підтримка України з боку США / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Новини США Гроші
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