Европарламент призывает рассмотреть возможность военно-морской операции ЕС в Черном море

Европарламент поддержал резолюцию, предусматривающую возможность развертывания военно-морской операции ЕС в Черном море. За соответствующий документ проголосовали 432 депутата, против – 52, еще 88 воздержались.

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Что предлагает Европарламент?

В резолюции евродепутаты призвали Европейский Союз и государства-члены оценить целесообразность проведения военно-морской операции в Черном море.

Также Европарламент осудил российские удары по гражданским торговым судам вблизи побережья Болгарии и Румынии, а также неоднократные нарушения румынского воздушного пространства.

В документе подчеркивается, что эти атаки привели к гибели моряков и уничтожению судов, создав серьезную угрозу свободе судоходства и стабильности региона.

Умышленные атаки на гражданские суда и их экипажи нарушают международное право и никогда не могут быть оправданы– говорится в резолюции.

Евродепутаты требуют расследовать удары в территориальных водах и исключительных экономических зонах стран ЕС, сохранить доказательства и привлечь виновных к ответственности.

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Как ЕС планирует усилить безопасность в Черном море?

Европарламент призвал НАТО рассмотреть инициативу по безопасности в Черном море на основе обсуждения "Черноморского патруля". Также предлагается усилить защиту от воздушных и морских беспилотников и ускорить создание центра морской безопасности в Констанце и Варне.

Особое внимание уделили российским атакам на украинские дунайские порты. Евродепутаты призвали усилить поддержку Румынии в наблюдении за воздушным пространством, развитии систем раннего предупреждения и гражданской защиты.

Кроме того, странам ЕС предлагается расширять оборонное сотрудничество с Украиной, в частности использовать ее опыт применения беспилотников и противодействия им.

Резолюция также предусматривает ужесточение санкций против российской военной экономики и лиц, причастных к атакам на гражданское судоходство.

Европарламент подчеркнул необходимость обеспечить безопасную перевозку украинского зерна, укрепить альтернативные экспортные маршруты и "Пути солидарности" между Украиной и ЕС.

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В документе подчеркивается, что сохранение украинского экспорта важно не только для мировой продовольственной безопасности, но и для экономической устойчивости Украины и финансирования ее обороны.

Напомним, ранее Румыния возобновила поиски семи моряков, пропавших после атаки дронов на торговое судно вблизи ее побережья. На фоне угроз в Черном море Бухарест также предложил создать совместное военное командование черноморских стран НАТО с ротационным руководством.