Європарламент закликає розглянути можливість військово-морської операції у Чорному морі

Європарламент підтримав резолюцію, яка передбачає можливість розгортання військово-морської операції ЄС у Чорному морі. За відповідний документ проголосували 432 депутати, проти – 52, ще 88 утрималися.

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Що пропонує Європарламент?

У резолюції євродепутати закликали Європейський Союз і держави-члени оцінити доцільність проведення військово-морської операції в Чорному морі.

Також Європарламент засудив російські удари по цивільних торговельних суднах поблизу узбережжя Болгарії та Румунії, а також неодноразові порушення румунського повітряного простору.

У документі наголошується, що ці атаки призвели до загибелі моряків і знищення суден, створивши серйозну загрозу свободі судноплавства та стабільності регіону.

Навмисні атаки на цивільні судна та їхні екіпажі порушують міжнародне право і ніколи не можуть бути виправдані– йдеться в резолюції.

Євродепутати вимагають розслідувати удари в територіальних водах та виключних економічних зонах країн ЄС, зберегти докази й притягнути винних до відповідальності.

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Як ЄС планує посилити безпеку в Чорному морі?

Європарламент закликав НАТО розглянути ініціативу щодо безпеки в Чорному морі на основі обговорення "Чорноморської варти". Також пропонується посилити захист від повітряних і морських безпілотників та прискорити створення центру морської безпеки в Констанці й Варні.

Окрему увагу приділили російським атакам на українські дунайські порти. Євродепутати закликали посилити підтримку Румунії у спостереженні за повітряним простором, розвитку систем раннього попередження та цивільного захисту.

Крім того, країнам ЄС пропонують розширювати оборонну співпрацю з Україною, зокрема використовувати її досвід застосування безпілотників і протидії їм.

Резолюція також передбачає посилення санкцій проти російської воєнної економіки та причетних до атак на цивільне судноплавство.

Європарламент наголосив на необхідності забезпечити безпечне перевезення українського зерна, зміцнити альтернативні експортні маршрути та "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС.

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У документі підкреслюється, що збереження українського експорту важливе не лише для світової продовольчої безпеки, а й для економічної стійкості України та фінансування її оборони.

Нагадаємо, раніше Румунія відновила пошуки семи моряків, які зникли після атаки дронів на торговельне судно поблизу її узбережжя. На тлі загроз у Чорному морі Бухарест також запропонував створити спільне військове командування чорноморських країн НАТО з ротаційним керівництвом.