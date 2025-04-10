Что известно о требованиях и новых правилах относительно военно-учетного документа (ВУД) – сообщает 24 Канал.

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Что известно об изменениях для мужчин за рубежом относительно военно-учетного документа

Прежде всего стоит отметить, что оформление паспорта в Государственном предприятии "Документ" за рубежом мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет возможно только при предъявлении действительного ВУД. Данные об их воинском учете должны проверять работники ГП "Документ" в реестре "Оберег".

Впрочем, в случае, если записи в реестре нет, они уполномочены передать данные о мужчине, который находится за границей, для внесения в реестр. После этого его автоматически поставят на воинский учет.

Как мужчинам призывного возраста оформить паспорт за границей / Инфографика Государственной миграционной службы и ГП "Документ".

Отметим, если в реестре есть отметка о нарушении правил воинского учета, паспорт оформят только после их устранения. В таком случае можно отправить заявление на исправление в ТЦК по почте или обратиться к адвокату.

Кроме этого, если ВУД не действителен по определенным причинам, а это может быть из-за несоответствия информации в нем данным в реестре "Оберег" или изменения категории воинского учета, Государственная миграционная служба советует решать проблему в Минобороны. В этом случае заявление об изменениях можно подать по почте.

Добавим, что мужчины могут получить паспорта за рубежом и физически. Однако ГМС пересылает их только при определенных обстоятельствах. В частности, такая опция доступна для мужчин, которые во время военного положения имеют право выезжать за границу.

К слову, в Минобороны Украины уже готовят проект постановления, которое позволит мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет дистанционно становиться на воинский учет. Такое решение приняли по результатам межведомственного рабочего совещания.