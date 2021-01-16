Военный некрополь, размером с 3 футбольных поля, в Севастополе может превратиться в груду камней. Там похоронены русские адмиралы XIX века, времен первой обороны Севастополя, и воины Второй мировой войны. Однако надгробные плиты и памятники сотен могил разрушились настолько, что непонятно, кто под ними.

О том, что происходит в оккупированном россиянами Крыму – смотрите в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

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Засуха в Крыму

В селе Зеленогорское, что в 40 километрах к востоку от Симферополя, люди на несколько сотен метров носят воду бидонами, ведрами и пластиковыми баклажками. Из-за аномальной засухи 2020 года местные остались без водоснабжения. Едва ли не единственное спасение – водовозы, но и они привозят воду не ежедневно и в ограниченном количестве.

Какова ситуация с водой в Крыму?

Проблемы с водой начались после того, как Россия оккупировала полуостров. Оккупанты регулярно используют воду из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Из-за этого произошло засоление почвы.



Из-за засухи в Ялте с 27 ноября 2020 года начали ограничивать подачу воды ночью. Позже сделали график водоснабжения – Проблемы с водой начались после того, как Россия оккупировала полуостров. Оккупанты регулярно используют воду из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Из-за этого произошло засоление почвы.Из-за засухи в Ялте с 27 ноября 2020 года начали ограничивать подачу воды ночью. Позже сделали график водоснабжения – 3 часа утром и 3 часа вечером

Паспортный туризм в сезон COVID-19

В сервисном центре и миграционной службе в Херсоне рассказали, что с начала оккупации каждый 20 крымчанин оформил загранпаспорт на территории области. Теперь на Херсонщине сохраняют несколько тысяч не забранных документов крымчан. За ними не приезжают из-за закрытой Россией админграницы.

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