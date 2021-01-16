Військовий некрополь, розміром з 3 футбольних поля, у Севастополі може перетворитись на купу каміння. Там поховані російські адмірали XIX століття, часів першої оборони Севастополя, і воїни Другої світової війни. Однак надгробні плити і пам'ятники сотень могил зруйнувалися настільки, що незрозуміло, хто під ними.

Про те, що насправді відбувається в окупованому росіянами Криму – дивіться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

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Посуха у Криму

У селі Зеленогірське, що за 40 кілометрів на схід від Сімферополя, люди за кількасот метрів носять воду бідонами, відрами та пластиковими баклажками. Через аномальну посуху 2020 року місцеві залишились без водопостачання. Чи не єдине спасіння – водовози, але й вони привозять воду не щодня і в обмеженій кількості.

Яка ситуація з водою у Криму? Проблеми з водою почались після того, як Росія окупувала півострів. Окупанти регулярно використовують воду із водосховищ природного стоку та підземних джерел відбулося через це відбулось засолення ґрунту.



Через посуху у Ялті з 27 листопада 2020 року почали обмежувати подачу води вночі. Пізніше зробили графік водопостачання – Проблеми з водою почались після того, як Росія окупувала півострів. Окупанти регулярно використовують воду із водосховищ природного стоку та підземних джерел відбулося через це відбулось засолення ґрунту.Через посуху у Ялті зпочали обмежувати подачу води вночі. Пізніше зробили графік водопостачання – 3 години вранці й 3 години ввечері.

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У сервісному центрі та міграційній службі в Херсоні розповіли, що від початку окупації кожен 20 кримчанин оформив закордонний паспорт на території області. Тепер на Херсонщині зберігають кілька тисяч не забраних документів кримчан. За ними не приїжджають через закритий Росією адмінкордон.

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