Он написал, что остров был передан Украине в 1948 году. На фоне таких заявлений главы Вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Военно-морских Сил приехали с рабочим визитом в Одесскую область.

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Остров Змеиный посетили:

главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак;

председатель ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко;

командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В сообщении говорится, что целью рабочей поездки было изучение и оценка ситуации безопасности в этом районе.

Военные чиновники подробно ознакомились с особенностями того, как несут службу военнослужащие Государственной пограничной службы. Они также рассмотрели пути улучшения взаимодействия двух военных формирований.

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