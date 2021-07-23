Он написал, что остров был передан Украине в 1948 году. На фоне таких заявлений главы Вооруженных сил, Государственной пограничной службы и Военно-морских Сил приехали с рабочим визитом в Одесскую область.
К теме Дальнейшее силовое наступление Кремля на Украину: Путин хочет захватить Змеиный
Остров Змеиный проверили из-за его воспоминания в статье Путина
Остров Змеиный посетили:
- главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак;
- председатель ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко;
- командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.
В сообщении говорится, что целью рабочей поездки было изучение и оценка ситуации безопасности в этом районе.
Военные чиновники подробно ознакомились с особенностями того, как несут службу военнослужащие Государственной пограничной службы. Они также рассмотрели пути улучшения взаимодействия двух военных формирований.
Путин написал статью об Украине: о чем говорится
- 12 июля на официальном сайте президента России появилась статья "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованная на российском и украинском языках. Путин изложил ряд аргументов, почему якобы они являются одним народом.
- Он также отметил, что Крым в 1954 году Украине был передан "с нарушением действующих на тот момент правовых норм".
- Вспомнил глава Кремля и о других районах, возвращенных Украине после Второй мировой. В частности, и об острове Змеиный, который передали в 1948 году.
- Бывший министр обороны Андрей Загороднюк предположил в статье для "Цензор.НЕТ", что глава страны-агрессора вероятно планирует новое силовое наступление. "Статья Путина может быть началом реализации плана насчет острова. Может начаться пропагандистская кампания о "нелегитимности" передачи и "спорности" его принадлежности", – говорится в материале.