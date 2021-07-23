Він написав, що острів було передано Україні в 1948 році. На тлі таких заяв очільники Збройних сил, Державної прикордонної служби та Військово-морських Сил приїхали з робочим візитом на Одещину.

До теми Подальший силовий наступ Кремля на Україну: Путін хоче захопити Зміїний

Острів Зміїний перевірили через згадку в статті Путіна

Острів Зміїний відвідали:

головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак;

голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко;

командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа.

У повідомленні мовиться, що метою робочою поїздки було вивчення та оцінка безпекової ситуації в цьому районі.

Військові високопосадовці детально ознайомилися з особливостями того, як несуть службу військовослужбовці Державної прикордонної служби. Вони також розглянули шляхи покращення взаємодії двох військових формувань.

Путін написав статтю про Україну: про що мовиться