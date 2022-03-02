Об этом заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире 24 канала.
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"У нас об этом говорят. Правда это или нет – я не знаю. При этом непонятно, зачем еще можно собирать две палаты федерального собрания, кроме как для этого", – заявил он.
По словам Гозмана, у России сильно ухудшается настроение у людей. Они недовольны происходящим.
Военное положение, если его введут, позволит нашей власти полностью остановить все протесты, выступления и т.д.
– добавил оппозиционный политик.
Гозман рассказал о возможном введении военного положения в России: смотрите видео
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