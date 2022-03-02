Про це заявив російський опозиційний політик Леонід Гозман в ефірі 24 каналу.

До теми У Росії можуть ввести воєнний стан

"У нас про це говорять. Правда це чи ні – я не знаю. При цьому незрозуміло, для чого ще можна збирати дві палати федерального зібрання, окрім як для цього", – заявив він.

За словами Гозмана, у Росії сильно погіршується настрій у людей. Вони не задоволені тим, що відбувається.

Воєнний стан, якщо його введуть, дозволить нашій владі повністю зупинити усі протести, виступи й так далі,

– додав опозиційний політик.

Гозман розповів про можливе введення воєнного стану у Росії: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!