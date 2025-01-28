Подробно об этом рассказали специалисты юридической компании Inseinin. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Inseinin.

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Как родственникам погибших военных выехать за границу

Во время действия военного положения родственники лиц, погибших или пропавших без вести на войне, имеют право не только на получение отсрочки от мобилизации, но и на выезд за границу. Так как право на пересечение государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничено необходимо предоставить документы, подтверждающие такое право.

Согласно постановлению КМУ №57, во время военного или чрезвычайного положения военнообязанные, которые не подлежат мобилизации, могут пересекать границу. К этой категории относятся лица, чьи близкие родственники (родители, дети, муж, жена, дед, бабушка, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести:

при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

во время участия в антитеррористической операции (АТО), обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами;

в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами; во время участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Для выезда за границу необходимо предоставить следующие документы:

Подтверждение родственных связей (свидетельство о рождении или браке); Свидетельство о смерти; Оповещение о гибели; Акт служебного расследования.

Соблюдение этих условий дает право родственникам военнослужащих на пересечение государственной границы даже во время военного положения.