Его продолжительность разная во всех регионах. Но за нарушение во время комендантского часа есть наказание.

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В Черкасской области пренебрегают правилами комендантского часа

В регионе это время длится с 23:00 до 05:00. Местные не соблюдают правила, поэтому их задерживают полицейские во время патрулирования. Военные вручают повестки.

В частности, в райуправление доставили более 30 нарушителей комендантского часа, которые пренебрегали запретами и правилами безопасности. А 34 гражданам военные вручили повестки. Некоторые из нарушителей были нетрезвым.

Участковые проверили 32 человека, находящихся под формальным, административным надзором и домашним арестом.

Под контролем также ночные заведения города

В полиции отметили, что также проверили еще 8 ночных заведений города, как они соблюдают военное положение. Не выявили нарушений продажи алкоголя. Но правоохранители обнаружили подозрительных лиц, составили 39 административных материалов и задокументировали уголовные нарушения.

Таким образом, правоохранители проводят профилактику правонарушений. Предупреждают и раскрывают преступления, усиливают сохранность людей. Рейды будут проводить и дальше в городе Черкассы и области.

Как проводили рейд: смотрите видео

Повестки для украинцев: что известно

В государстве продолжается мобилизация из-за военного положения и боевых действий, которые проводит Россия против нас. Украинцы жалуются, что сейчас получить повестку могут и те, у кого есть отсрочка от призыва. Это случается, потому что военкомат владеет старыми данными о человеке. В таком случае нужно известить военкомат об изменении своего статуса.

Юристы отмечали, что вручение повестки проходит при участии сотрудников военкомата и представителя полиции. Законодательных требований по месту вручения повесток нет. То есть они могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах и т.д.

А в Минцифры опровергли слухи о том, что в "Дие" собираются вручать повестки. Такого не будет. Глава Минцифры Михаил Федоров заверил, что такого даже нет в планах. Он призвал не читать российские СМИ, которые могут распространять подобные слухи. Они работают фейками и дестабилизируют страну.

Все, что нужно знать о вручении повесток: смотрите видео