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      Военное положение мобилизует Минагрополитики на защиту продовольственной безопасности

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      Военное положение мобилизует Минагрополитики на защиту продовольственной безопасности, – Мартынюк
      Военное положение мобилизует Минагрополитики на защиту продовольственной безопасности, – Мартынюк / Соцсети

      Задача для Минагрополитики на ближайшие 30 дней вполне понятны. Военное положение на 30 дней подняло вопрос продовольственной безопасности, форс-мажора для экспорта зерновых и социальной составляющей.

      Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк проанализировал все имеющиеся возможности сохранять стабильность во всех указанных направлениях, ссылаясь на статистические данные министерства.

      Главное, что волноваться не стоит: в Украине в этом году собран рекордный в истории независимой Украины урожай зерна. По прогнозу министерства, он составляет 68 миллионов тонн зерна, полученных после обмолота 98% посевных площадей. В целом денежный ресурс на базе полученного продукта равен 14,6 миллиарду долларов, который рассчитан на базе средних мировых цен. Эта цифра является эквивалентом 11,6% ВВП за текущий год, 82,4% золотовалютных резервов по состоянию на 26 ноября, 30,8% выручки от экспорта.

      Распределение этого ресурса выполняется по трем основным направлениям:

      • обеспечение внутреннего рынка продовольственными товарами;
      • сохранение прогнозируемого уровня экспортной выручки и стабильности украинской валюты;
      • содержание социальной стабильности и рабочих мест в сельской местности.

      На Минагрополитики возложено решение вопроса продовольственной безопасности в период военного положения. Согласно статистике обеспечения регионов продовольствием, сегодня баланс спроса и предложения основных продуктов питания находится в профиците. Данные, приведенные Максимом Мартынюком, – сознательно в большем диапазоне, чем продолжительность военного положения, а именно с ноября 2018 по конец января 2019-го, свидетельствуют о превышении предложения над спросом муки и гречневой крупы, мяса птицы и свинины, масла подсолнечного и яиц, сахара и овощей борщового набора.

      Если область не в полном объеме получает необходимое количество продуктов питания, обеспечиваются дополнительные поставки.

      Первый заместитель доложил, что Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины уже получила в свое распоряжение более 1,5 миллиона тонн зерновых нового урожая, а именно 55% от планового объема зерна.

      После проведения мониторинга в розничных сетях столицы был получен неожиданно приятный сюрприз – не было ажиотажа за спичками и солью. Такие закупки не имеют смысла, так как этой продукции достаточно и она всегда доступна.

      "Предложение продуктов значительно превышает спрос, оснований для беспокойства нет и, судя по суперрациональному поведению потребителей, никто по этому поводу и не беспокоится", – подытожил Максим Мартынюк.

      Касательно экспорта зерна во время военного положения, всех участников рынка волнует возможность использования форс-мажора для приостановления исполнения обязательств по контрактам. По мнению юристов, императивное применение форс-мажора в такое время невозможно, но все зависит от того, как прописан этот пункт в договоре. К тому же, добросовестные игроки рынка не будут спешить его использовать, потому что для них важна их репутация, и репутация страны. Сейчас отгрузки продукции производятся в штатном режиме.

      Риски могут возникнуть из-за вынужденного сокращения экспорта через порты в Бердянске и Мариуполе и изменения направления потоков аграрной продукции в другие порты. В прошлом сезоне через порты Азова объем перевалки составлял около 5%, что кажется небольшим показателем. Сегодня, во время военного положения, он мог бы стать критическим, но пик экспорта уже проходит. Поэтому, даже при максимальном перекрытии транспортных путей, угрожающие последствия не предусматриваются.

      Возможно и повышение мировых цен на зерно при нестабильности в стране поставщика зерновых. Украине это было бы на руку, но вчерашние колебания биржевых цен находятся в узком диапазоне 1%.

      "Никаких ограничений на экспорт зерна не планируется – мы действуем в рамках меморандума, заключенного с участниками рынка еще в августе", – подчеркнул Максим Мартынюк.

      В вопросе социальной стабильности Минагрополитики принимает все законодательные нормативные акты, предусмотренные режимом военного положения.

      Поскольку 30 дней вынужденных ограничений приходится на декабрь, можно быть уверенным, что отрасль не будет чувствовать серьезного влияния в период естественного простоя.

      "Сегодня мы не видим факторов, которые бы угрожали глобальной дестабилизацией отрасли или отдельных ее составляющих в связи с введением военного положения", – завершил прогнозирования Максим Мартынюк.

      Теги: Новости Украины Министерство агрополитики Военное положение в Украине Продовольствие Максим Мартынюк
      Источник: 24 Канал
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