Воєнний стан мобілізує Мінагрополітики на захист продовольчої безпеки, – Мартинюк

Завдання для Мінагрополітики на найближчі 30 днів є цілком зрозумілими. Воєнний стан на 30 днів підняв питання продовольчої безпеки, форс-мажору для експорту зернових і соціальної складової.

Перший заступник міністра агарної політики та продовольства Максим Мартинюк проаналізував всі наявні можливості зберігати стабільність у всіх вказаних напрямках, посилаючись на статистичні дані міністерства.

Головне, що хвилюватися не варто: в Україні цього року зібрано рекордний в історії незалежної України врожай зерна. За прогнозом міністерства, він складає 68 мільйонів тонн зерна, отриманих після обмолоту 98% посівних площ. Загалом грошовий ресурс на базі отриманого продукту дорівнює 14,6 мільярда доларів, який розраховано на базі середніх світових цін. Ця цифра є еквівалентою 11,6% ВВП за поточний рік, 82,4% золотовалютних резервів станом на 26 листопада, 30,8% виручки від експорту.

Розподіл цього ресурсу виконується за трьома головними напрямами:

забезпечення внутрішнього ринку продовольчими товарами;

збереження прогнозованого рівня експортної виручки та стабільності української валюти;

утримання соціальної стабільності та робочих місць у сільській місцевості.

На Мінагрополітики покладено вирішення питання продовольчої безпеки у період воєнного стану. Згідно зі статистикою забезпечення регіонів продовольством, сьогодні баланс попиту та пропозиції основних продуктів харчування перебуває у профіциті. Дані, наведені Максимом Мартинюком, – свідомо у більшому діапазоні ніж тривалість воєнного стану, а саме з листопада 2018 по кінець січня 2019-го, свідчать про перевищення пропозиції над попитом борошна та гречаної крупи, м’яса птиці та свинини, олії соняшникової та яєць, цукру та овочів борщового набору.

Якщо область не в повному обсязі отримує необхідну кількість продуктів харчування, забезпечується додаткові поставки.

Перший заступник доповів, що Державна продовольча-зернова корпорація України вже отримала в своє розпорядження більше ніж 1,5 мільйона тонн зернових нового врожаю, а саме 55% від планового обсягу зерна.

Після проведення моніторингу в роздрібних мережах столиці було отримано несподівано приємний сюрприз – не було ажіотажу за сірниками та сіллю. Такі закупівлі не мають сенсу, тому що цієї продукції достатньо та вона є завжди доступною.

"Пропозиція продуктів значно перевищує попит, підстав для занепокоєння немає і, судячи із суперраціональної поведінки споживачів, ніхто з цього приводу і не турбується", – підсумував Максим Мартинюк.

Щодо експорту зерна у час воєнного стану, всіх учасників ринку хвилює можливість використання форс-мажору для призупинення виконання зобов’язань за контрактами. На думку юристів, імперативне застосування форс-мажору в такий час є можливим, але все залежить від того, як прописано цей пункт у договорі. До того ж, сумлінні гравці ринку не поспішатимуть його використовувати, тому що для них важлива їхня репутація, та репутація країни. Зараз відвантаження продукції виконується у штатному режимі.

Ризики можуть виникнути через вимушене скорочення експорту через порти в Бердянську та Маріуполі та зміну направлення потоків аграрної продукції до інших портів. В минулому сезоні через порти Азова обсяг перевалки складав майже 5%, що здається невеликим показником. Сьогодні, в час воєнного стану, він міг би стати критичним, але пік експорту вже проходить. Тому, навіть за максимального перекриття транспортних шляхів, загрозливі наслідки не передбачаються.

Можливе й підвищення світових цін на зерно за нестабільності в країні постачальника зернових. Україні це було б на руку, але вчорашні коливання біржових цін перебувають у вузькому діапазоні 1%.

"Ніяких обмежень на експорт зерна не планується – ми діємо в рамках меморандуму, укладеного з учасниками ринку ще в серпні", – підкреслив Максим Мартинюк.

У питанні соціальної стабільності Мінагрополітики приймає всі законодавчі нормативні акти, які передбачено режимом воєнного стану.

Оскільки 30 днів вимушених обмежень припадає на грудень, можна бути впевненим, що галузь не відчуватиме серйозного впливу у період природного простою.

"Сьогодні ми не бачимо факторів, які б загрожували глобальною дестабілізацією галузі або окремих її складових у зв'язку з введенням воєнного стану," – завершив прогнозування Максим Мартинюк.