Он отметил, что во время конфликта он был в "нестабильном эмоциональном состоянии". А также отметил, что не имеет предубеждений в отношении людей с инвалидностью. Об этом мужчина написал на своей странице в фейсбуке 9 июля.

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Мужчина, который обругал ветерана в клинике Одессы, во второй раз попросил прощения

Шевеленко заявил, что во время визита в клинику волновался за свою собаку, однако обычно он "спокойный и уравновешенный человек и точно большой патриот своей страны". По словам мужчины, он постоянно посещает эту клинику, и ранее конфликтов там не было.

Инцидент, который произошел с ветераном Алексеем Притулой он назвал "неприятным, конфликтным недоразумением и стечением обстоятельств". Также в своей публикации он заверил, что никаких предубеждений относительно людей "с ограниченной способностью" не имеет, ведь его родственник, мол, также не может ходить из-за инвалидности.

Я хочу обратить внимание всех, что этот инцидент произошел совсем, так сказать, на бытовом уровне между мной как посетителем клиники и Алексеем как врачом-ветеринаром (...) Я извиняюсь всех, кто воспринял это как личное оскорбление,

– написал Шевеленко.

Также в своем посте он отметил, что перечислил 400 тысяч гривен на счета бригады "Азов" и 3 штурмовой. Он также отметил, чтобы это не воспринимали "так, будто я откупился". По словам мужчины, ранее он также помогал Вооруженным Силам Украины и "делал все, чтобы приблизить нашу победу".

Заметим, что ветеран Алексей Притула, с которым у Шевеленко произошел конфликт, написал на своей странице в инстаграме, что накануне виделся с ним.

По его словам, во время встречи тот объяснил, что в конфликте не было контекстов отношения к ветеранам и людям с инвалидностью.

Алексей отметил, что это его устроило, и он принимает извинения. Кроме этого, врач также поблагодарил всех, кто присоединился к огласке ситуации.

Одной из важнейших добродетелей я считаю умение признавать свои ошибки. И делать из них выводы. Еще лучше, когда эти выводы трансформируются в общественно полезные действия и имеют правильные последствия,

– добавил Алексей Притула.

Напомним, что, что инцидент произошел утром 3 июля. Во время приема ветеринар попросил мужчину развернуть его собаку к нему. Владелец сказал тому, чтобы Притула самостоятельно встал и посмотрел. После того, как защитник обернулся и показал мужчине протезы, тот отреагировал агрессивно - обругал врача и просто ушел из кабинета. Видео инцидента – смотрите в материале 24 Канала.