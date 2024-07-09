Він зазначив, що під час конфлікту він був у "нестабільному емоційному стані". А також наголосив, що не має упереджень стосовно людей з інвалідністю. Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці 9 липня.

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Чоловік, який облаяв ветерана у клініці Одеси, удруге попросив вибачення

Шевеленко заявив, що під час візиту до клініки хвилювався за свою собаку, проте зазвичай він "спокійна і врівноважена людина й точно великий патріот своєї країни". За словами чоловіка, він постійно відвідує цю клініку, і раніше конфліктів там не мав.

Інцидент, який стався із ветераном Олексієм Притулою він назвав "неприємним, конфліктним непорозумінням та збігом обставин". Також у своїй публікації він запевнив, що жодних упереджень щодо людей "з обмеженою здатністю" не має, адже його родич, мовляв, також не може ходити через інвалідність.

Я хочу звернути увагу всіх, що цей інцидент стався зовсім, так би мовити, на побутовому рівні між мною як відвідувачем клініки та Олексієм як лікарем-ветеринаром (…) Я перепрошую всіх, хто сприйняв це як особисту образу,

– написав Шевеленко.

Також у своєму пості він зазначив, що перерахував 400 тисяч гривень на рахунки бригади "Азов" та 3 штурмової. Він також наголосив, щоб це не сприймали "так, ніби я відкупився". За словами чоловіка, раніше він також допомагав Збройним Силам України та "робив усе, щоб наблизити нашу перемогу".

Зауважимо, що ветеран Олексій Притула, з яким у Шевеленка стався конфлікт, написав на своїй сторінці в інстаграмі, що напередодні бачився з ним.

За його словами, під час зустрічі той пояснив, що у конфлікті не було контекстів ставлення до ветеранів та людей з інвалідністю.

Олексій зазначив, що це його влаштувало, і він приймає вибачення. Крім цього, лікар також подякував усім, хто долучився до розголосу ситуації.

Однією з найважливіших чеснот я вважаю вміння визнавати свої помилки. І робити з них висновки. Ще краще, коли ці висновки трансформуються в суспільно корисні дії та мають правильні наслідки,

– додав Олексій Притула.

Нагадаємо, що інцидент трапився вранці 3 липня. Під час прийому ветеринар попросив чоловіка розвернути його собаку до нього. Власник сказав тому, щоб Притула самостійно встав та подивився. Після того, як захисник обернувся та показав чоловіку протези, той відреагував агресивно — облаяв лікаря та просто пішов з кабінету. Відео інциденту – дивіться в матеріалі 24 Каналу.