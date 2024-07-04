Перед початком огляду ветеринар попросив розвернути пса до нього. Власник сказав лікарю самому встати та подивитися. Після того, як чоловік побачив протези, він облаяв Олексія та пішов з кабінету.

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Як покарали чоловіка, який облаяв ветерана

Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення відносно відвідувача, який нецензурно висловився у бік ветеринара. Його притягнули до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство.

Як з'ясувалося, відвідувачем на відео, яке активно шириться мережею, є 43-річний містянин Вадим Шевеленко. Він стверджував, що не бачив, що ветеринар був на протезах і йому здалось, що той нібито якось "не так з ним розмовляв".

Водночас Олексій Притула казав, що не розуміє, що саме спровокувало таку агресію. Він зазначив, що працює у цій клініці з 2011 року, але подібних інцидентів у його досвіді ще не було.

До слова. Олексій Притула – ветеринар з Одеси, який під час повномасштабної війни доєднався до ЗСУ. У вересні 2022 року під час наступу на Лиман чоловік отримав важке поранення та втратив обидві ноги.

Відповідний інцидент трапився вранці 3 липня. Напередодні у мережі показали відео вибачень з боку відвідувача, який проявив неповагу до українського ветерана.