Перед початком огляду ветеринар попросив розвернути пса до нього. Власник сказав лікарю самому встати та подивитися. Після того, як чоловік побачив протези, він облаяв Олексія та пішов з кабінету.
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Як покарали чоловіка, який облаяв ветерана
Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення відносно відвідувача, який нецензурно висловився у бік ветеринара. Його притягнули до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство.
Як з'ясувалося, відвідувачем на відео, яке активно шириться мережею, є 43-річний містянин Вадим Шевеленко. Він стверджував, що не бачив, що ветеринар був на протезах і йому здалось, що той нібито якось "не так з ним розмовляв".
Водночас Олексій Притула казав, що не розуміє, що саме спровокувало таку агресію. Він зазначив, що працює у цій клініці з 2011 року, але подібних інцидентів у його досвіді ще не було.
Відповідний інцидент трапився вранці 3 липня. Напередодні у мережі показали відео вибачень з боку відвідувача, який проявив неповагу до українського ветерана.