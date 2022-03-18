К сожалению, силы врага там преобладают. Поэтому сейчас деблокада невозможна, поскольку ближайшие наши подразделения отражаются.
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Где другие военные
Другие подразделения, по словам Арестовича, находятся в 100 – 120 километрах от Мариуполя. Чтобы добраться до города, им нужно пробить оборону противника в местах, где они сейчас. Кроме того, они не пройдут 120 км под ударами авиации из Крыма и Ростовской области.
Арестович отметил, что ни одна армия мира не пройдет в таких условиях.
ПВО оккупантов
Там выстроена мощная противовоздушная оборона противника: авиационная из Крыма и наземная. Арестович признался, что были попытки оказать воздушную поддержку, но безуспешно.
Поэтому военного решения пока по Мариуполю нет,
– сказал политик.
Что возможно сейчас
Советник главы ОП добавил, что сейчас политика дипломатического урегулирования. Гуманитарная катастрофа в Мариуполе – это тема №1. Арестович добавил, что в настоящее время удалось договориться об эвакуации около 40 тысяч мирных людей. К сожалению, помощь в город оккупанты до сих пор не пускают.
Арестович также сказал, что находящиеся в Мариуполе военные успешно держат оборону. Проблема в городе – это геноцид гражданских, совершаемый русскими.
Мариуполь не сдадут
Чиновник подчеркнул, что все усилия будут продолжаться.
Мариуполь мы не сдадим,
– подытожил Арестович.
Над этим работает не только украинская власть, а весь цивилизованный мир.
Важно – Какая ситуация в Мариуполе 18 марта: