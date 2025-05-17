Мужчина забрал деньги и ушел в СОЧ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Какова дальнейшая судьба военного

После того, как получил более двух миллионов зарплаты, военный решил взять деньги и 7 января самовольно покинул воинскую часть вблизи Юрьевки, Донецкой области. Его удалось задержать только через два месяца.

Уже 1 мая военнослужащему вынесли приговор. Стоит отметить, что полтора миллиона гривен он вернул добровольно, тогда как остальные деньги успел потратить.

Соборный районный суд города Днепра приговорил мужчину за присвоение и растрату чужого имущества в особо крупных размерах и дезертирство на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и обязал вернуть 900 тысяч гривен.

Заметим, что военный является уроженцем Запорожской области и ранее уже имел судимость. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

К слову, ранее во Львове вооруженный мужчина напал на курьера службы доставки и украл у него деньги. Полицейским удалось обнаружить предполагаемого преступника недалеко от места нападения и задержать его.

Впоследствии выяснилось, что нападение совершил 30-летний житель Тернопольской области. У него полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности предмет, похожий на стартовый пистолет.