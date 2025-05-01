Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что известно о нападении на курьера во Львове

Правоохранители получили сообщение от пострадавшего, на которого на улице Зеленой напал мужчина. Он угрожал заявителю предметом, похожим на пистолет, и украл 2 тысячи гривен. После содеянного преступник скрылся.

Полицейские быстро начали поиск мужчины. Через некоторое время патрульные задержали его. Выяснилось, что вооруженное нападение на курьера совершил 30-летний житель Тернопольской области. У него полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности предмет, похожий на стартовый пистолет.

Полиция задержала мужчину, который напал на курьера во Львове / Фото полиции Львовской области

Действия мужчины квалифицировали как разбой. Ему может грозить до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

По этому делу сейчас продолжается досудебное расследование. Вскоре нападающему должны избрать меру пресечения.

Напомним, в Киеве ради развлечения инсценировал разбойное нападение на пункт обмена валют. Парень с закрытым лицом зашел в помещение и начал угрожать кассиру, что имеет с собой взрывчатку и взорвет ее, если она не даст ему 20 тысяч долларов. На место происшествия приехали охранники, которые остановили действия нападающего.