С начала марта 2022 года пограничников хотели подкупить 76 раз. Военнообязанные мужчины предлагали евро, гривны, польские злотые, чешские кроны.
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Пограничников пытались подкупить 76 раз
Данные Госпогранслужбы свидетельствуют о том, что общая сумма предлагаемых взяток составляет следующее:
- 46 650 долларов США
- 7 750 евро
- 74 тысячи гривен
- 4 520 польских злотых
- 3 000 чешских крон
"Решать" вопрос таким образом пытались преимущественно военнообязанные мужчины, которым на период действия военного положения ограничен выезд за границу,
– заявили в ведомстве.
Так, сделки по подкупу правоохранителей оказались безуспешными. А для привлечения взяткодателей к ответственности по статье 369 УК уже уведомлены компетентные органы.
От войны пытались убежать 2,2 тысячи мужчин
Ранее пограничники сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину они задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, которые хотели пересечь границу. Большинство из них задержали, еще часть – погибла на границе.
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