Военнослужащие "Азова" сбили российский беспилотник на Донбассе

На одном из опорных пунктов на Светлодарском направлении военнослужащими отдельного отряда специального назначения "Азов" был сбит российский БПЛА "Элерон".

В пресс-службе Операции объединенных сил сообщили, что сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

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Отмечается, что гвардейцы пропустили беспилотник через первую позицию и открыли заградительный огонь по аппарату из штатного стрелкового оружия. В 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров БПЛА был сбит.