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      Военнослужащие "Азова" сбили российский беспилотник на Донбассе

      77 Читати новину українською
      На Донбассе сбили российский беспилотник
      На Донбассе сбили российский беспилотник / Объединенные Силы

      На одном из опорных пунктов на Светлодарском направлении военнослужащими отдельного отряда специального назначения "Азов" был сбит российский БПЛА "Элерон".

      В пресс-службе Операции объединенных сил сообщили, что сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

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      Отмечается, что гвардейцы пропустили беспилотник через первую позицию и открыли заградительный огонь по аппарату из штатного стрелкового оружия. В 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров БПЛА был сбит.

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил авиация "Азов"
      Источник: 24 Канал
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