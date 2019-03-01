Військовослужбовці "Азову" збили російський безпілотник на Донбасі

На одному з опорних пунктів на Світлодарському напрямку військовослужбовцями окремого загону спеціального призначення "Азов" був збитий російський БПЛА "Елерон".

У прес-службі Операції об'єднаних сил повідомили, що наразі фахівці вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.

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Зазначається, що гвардійці пропустили безпілотник через першу позицію та відкрили загороджувальний вогонь по апарату зі штатної стрілецької зброї. О 7 годині 43 хвилини на висоті 150 метрів БПЛА було збито.